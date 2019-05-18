22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hamile eşini bıçaklayan kişi yakalandı

İzmir'de 4 aylık hamile eşini 10 yerinden bıçaklayan zanlı, polis ekiplerinden kaçarken saklandığı kamyonun altında yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Önceki gün Balçova ilçesindeki ormanlık alanda eşi S.A'yı bıçakladıktan sonra kaçan Cavit A'nın (25) yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Cavit A'nın gece saatlerinde Yeşilyurt semtindeki evine geldiğini belirleyen Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, ikamete operasyon düzenledi.

Polislerin geldiğini görerek evden çıkan zanlı, sokakta park halindeki bir kamyonun altında saklandığı sırada yakalandı.

Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY

İddiaya göre boşanmak isteyen eşini önceki gün kahvaltıya götürme bahanesiyle otomobile bindirerek Balçova ilçesindeki ormanlık alana götüren Cavit A, burada eşini 10 yerinden bıçakla yaralamıştı.

Zanlının olay yerinde bırakarak kaçtığı kadın, çığlık seslerini duyan çevredekilerin ihbarı sonrası ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Uzun namlulu silahlarla soyuldu, polis gelmeden kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Asya'dan Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım

Asya'dan Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım

31 ilde ücretsiz, sadece bugüne özel

31 ilde ücretsiz, sadece bugüne özel

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

FETÖ'den aranan bölge imamı çift, hücre evinde evinde yakalandı

FETÖ'den aranan bölge imamı çift, hücre evinde evinde yakalandı

DEAŞ'lı teröristi PKK'lılar sınıra ulaştırmış

DEAŞ'lı teröristi PKK'lılar sınıra ulaştırmış

Yakalanan PKK'lı teröristten 'İHA ve SİHA' itirafı

Yakalanan PKK'lı teröristten 'İHA ve SİHA' itirafı

Yeni anneye en az 2.280 TL

Yeni anneye en az 2.280 TL

Büyükelçi Yıldız: Bayramdan önce Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz

Büyükelçi Yıldız: Bayramdan önce Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Mansur Yavaş 15 Temmuz´dan rahatsız oldu

Mansur Yavaş 15 Temmuz´dan rahatsız oldu

Keban Barajı'nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti

Keban Barajı'nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti

Kapadokya’da evin altından yeraltı şehri çıktı

Kapadokya’da evin altından yeraltı şehri çıktı

322 metrede nefes kesen çalışma

322 metrede nefes kesen çalışma

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA