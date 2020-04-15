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Hamile eşini dövüp hastanelik etti

Konya'da Suriye uyruklu Ali El Şerif (22), tartıştığı 7 aylık hamile eşi Şükriye El Mutlak'ı (21) dövüp, cam kırığıyla kolundan yaraladı.

DHA15 Nisan 2020 Çarşamba 16:22 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 16:22
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Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi'nde meydana geldi. Ali El Şerif ile 7 aylık hamile eşi Şükriye El Mutlak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali El Şerif, eşini darp edip, cam kırığıyla sağ kolunu keserek yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şükriye El Mutlak, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mutlak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan Ali El Şerif'i yakalamak için çalışma başlattı.

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