Hamile kadın yumrukların hedefi oldu! Mahkeme zanlıya 2 bin lira ceza verdi

IHA 24.01.2020 14:51 - Güncelleme: 24.01.2020 14:51

Eskişehir’de 20 Kasım 2018 tarihinde Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi’nde yaşanan olayda, Murat B. ile Murat Y., arasında trafik meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Bir süre sonra araçlarından inen şahısların tartışması kavgaya dönüştü. İddialara göre, Murat Y., yanında hamile eşi bulunan Murat B.’ye yumruk atmaya başladı. Kocasını kavga ettiği adamdan kurtarmak isteyen ve olay tarihinde 5 aylık hamile olan Fatma Didem B. de yumrukların hedefi oldu. Yaşanan bu olay ise anbean kameralar tarafından kaydedildi. Yaşanan olay sonrasında iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü.

KADINI DARP EDEN SANIĞA 2 BİN LİRA



Mahkeme görülen son duruşmada Murat Y.’nin olay tarihinde hamile olan Fatma Didem B.’ye karşı kasten yaralama suçunu işlediğine kanaat getirerek 2 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına, ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

OLAYDA KIRILAN GÖZLÜĞE BİN LİRA



Mahkeme, olay sırasında Fatma Didem B’nin kırılan gözlüğü için ise sanığın bin lira ile cezalandırılmasını hükmetti.