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Hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlanacak.

  • İHA
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Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıkacak. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıkların savunma yapması bekleniyor.
 
İDDİANAMEDEN
 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Bahçıvan ile 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan’ın 6 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında kendilerine ait araçla D-100 kara yolu üzerinde seyrettikleri, sanıkların bulunduğu aracın da aynı yöne doğru emniyet şeridinden ilerlediği anlatıldı. Bir süre sonra sanıkların araçla müştekilerin aracının önüne geçmek istediği ancak Yunus Emre Bahçıvan’ın buna izin vermediği belirtildi. Kısa süre sonra sanıkların araç hareket halindeyken müştekilerin yanına yaklaştığı, ön yolcu koltuğundaki Hasan Sel’in Yunus Emre Bahçıvan’a “ne yapıyorsun lan sen” diye bağırdığı, Hüseyin Sel’in aracını müştekilerin aracının önüne kırdığı kaydedildi.
 
Araçtan inen Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler müştekilere ait aracın şoför mahalline yaklaştığında Yunus Emre Bahçıvan’ın kapıları kilitlediği, yanında bulunan eşinin hamile olduğunu belirterek olayın büyümemesi için telkinde bulunduğu anlatıldı. Ancak buna rağmen Hasan Sel’in el ve ayaklarıyla vurarak müştekilerin aracının sol dikiz aynasını kırdığı, aracın ön kaputuna çıkıp tepindiği ve olay yerinden ayrıldığı vurgulandı.
 
İddianamede, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 5’er yıl 4’er aydan 20'şer yıla kadar hapsi istendi.
 

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