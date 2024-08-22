Hamile kadına yönelik şiddete peş peşe çok sert tepki

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hamile eşi Sude Naz A.'yı (19) 3 yaşındaki oğlunun önünde, sokak ortasında öldüresiye döven Yılmaz A. (37) çevredeki esnaflar tarafından linç edildi. Akman'ı polis kurtardı. Akman, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum. Şiddet olayının hemen ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli Yılmaz A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Kadına şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez. Kadına şiddet, açık ve tartışmasız bir şekilde insan hakkı ihlalidir. Kadına karşı şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, şiddeti amasız, fakatsız kesin bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına şiddet, insanlığa ihanettir."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK, MANİSA'DA HAMİLE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ LANETLEDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur, ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir. Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz. Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz."