İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2021 Pazartesi / 3 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7402
  • EURO
    11,2819
  • ALTIN
    569.239
  • BIST100
    1598.6
Güncel

Hamsi bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü

Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi vatandaşlardan ilgi görüyor. Balıkçı Hamza Köksoy, bol ve bereketli bir sezon geçirildiğini söyledi.

AA8 Kasım 2021 Pazartesi 15:50 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:50
ABONE OL

Edirne Balık Pazarı'nda bolluğu ve ucuzluğuyla tezgahları renklendiren hamsi, hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Vatandaşlar uygun fiyatıyla hamsiye talep gösteriyor, bol bol hamsi satın alıyor.

Balıkçı Hamza Köksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bol ve bereketli bir sezon geçirildiğini söyledi.

Son yılların en bol hamsi döneminin yaşandığını belirten Köksoy, "Çok güzel bir bolluk var. Vatandaşlar kilolarca balık alıp dondurucuya koyuyor. Bu bolluk sürecek gibi duruyor. Hamsinin fiyatı biraz daha düşebilir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Hasan Yumak ise fiyatı ucuzlayan hamsinin yüzleri güldürdüğünü dile getirdi.

Tezgahların hamsiyle hareketlendiğini aktaran Yumak, "Herkesin ulaşabileceği bir rakam, bol bol alıp yemek lazım." dedi.

Raif Denizli ise 5 kilogram hamsi aldığını belirterek, ucuzlayan balık fiyatlarından dolayı memnun olduklarını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.