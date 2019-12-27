Hamza Hamzaoğlu maçın hakemine isyan etti

27.12.2019 23:13 - Güncelleme: 27.12.2019 23:13

Fırat Aydınus'un yanlı bir karar verdiğini belirten Hamzaoğlu, "Konuşayım mı diye çok düşündüm ama bir şeyler söylemek gerekiyor. Bazen insan bir suç işler ama azmettirici vardır. Önceki faulü vermezseniz, oyuncu sinirlenir, alışkanlıktan ağzından bir şey çıkabilir. Doğru değil ama oyuncuyu da anlamak lazım. Birçok maçta kafalarını çevirdiklerini gördüm, burada da çevirsinler demiyorum, orada da çevirmesinler diyorum. Yasin'e çıkan kırmızı kart neyse, pozisyon gereği. Bu çifte standart yüzünden bu hale geliyoruz" ifadelerini kullandı.

