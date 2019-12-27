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Hamza Hamzaoğlu maçın hakemine isyan etti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldukları maç sonrasında Nadir'e verilen kırmızı karta isyan etti.

27.12.2019  23:13 - Güncelleme: 27.12.2019  23:13

Fırat Aydınus'un yanlı bir karar verdiğini belirten Hamzaoğlu, "Konuşayım mı diye çok düşündüm ama bir şeyler söylemek gerekiyor. Bazen insan bir suç işler ama azmettirici vardır. Önceki faulü vermezseniz, oyuncu sinirlenir, alışkanlıktan ağzından bir şey çıkabilir. Doğru değil ama oyuncuyu da anlamak lazım. Birçok maçta kafalarını çevirdiklerini gördüm, burada da çevirsinler demiyorum, orada da çevirmesinler diyorum. Yasin'e çıkan kırmızı kart neyse, pozisyon gereği. Bu çifte standart yüzünden bu hale geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

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