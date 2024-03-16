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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik tır kuyruğu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 11:17 - Güncelleme:
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik tır kuyruğu
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Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

Tır şoförü Recai Yalçın, AA muhabirine, kuyrukta beklemenin zor ve yorucu olduğunu söyledi.

Taşıdığı yükü Polonya'ya götürdüğünü belirten Yalçın, "Tır kuyruğu Bulgaristan'dan kaynaklanıyor. İşlemleri çok uzun sürüyor. 10 dakikada bir araç alıyorlar. Türkiye'de işlemler 1-2 dakika sürüyor. Karşı kapıdan araç alınmadığı sürece burada kuyruk uzuyor." dedi.

Almanya'ya giden Abdullah Çakmak da yaklaşık 10 saattir sırada beklediğini ifade etti.

Hafta sonu sıranın daha da uzadığını dile getiren Çakmak, "Bulgaristan'ın sınır kapıları Türkiye'nin artan ihracatına cevap veremiyor. Sorun çözülürse ihracatımız da hızlanacaktır." diye konuştu.

  • Hamzabeyli Sınır Kapısı
  • kuyruk

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