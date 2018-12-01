Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Gümrük muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 44 kilo 468 gram kokain ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye büyük miktarda uyuşturucu getirilmeye çalışılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden yapılan analizler sonucunda tespit edilen firma, şahıs ve araçlar inceleme ve takibe alındı.

Şüpheli olarak takip edilen Ukrayna uyruklu kişinin Türkiye'ye giriş yapmak amacıyla Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelmesi üzerine operasyona başlandı. Uzaktan takibe alınan kişinin otomobili, gümrük işlemleri bittikten sonra x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada aracın çeşitli bölmelerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan detaylı aramada, araçta özel zulalarda gizlenmiş 44 kilo 468 gram kokain ele geçirildi. Bu miktar, Trakya bölgesindeki gümrük idarelerinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Araç sürücüsü ve 2 kişi gözaltına alındı. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhabir : Ayşenur SağlamYayınlayan : Hülya A. Gündüzalp 13:15 01/12/18

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti´nin kurulması - Tarihte bugün 1 Aralık 1918

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti´nin kurulması - Tarihte bugün 1 Aralık 1918

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin eş ve çocuklarına aylık bağlanacak

İş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin eş ve çocuklarına aylık bağlanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA