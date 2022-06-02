Hamzabeyli'de tır parkının kapasitesi iki katına çıkartıldı

Tır parkında yaklaşık 4 aydır süren genişletme çalışmaları tamamlandı. Park 60 bin metrekare daha genişletilerek kapasitesi arttırıldı.

Kapasitesi iki katına çıkartılan tır parkı, gümrükten geçiş için bekleyen tır sürücülerini de memnun etti.

Tır şoförü Özgür Güner, AA muhabirine, tır parklarının genişletilmesiyle kuyruklarda bekleyen şoförlerin sorunlarının da azalacağını belirtti.

Genişletilen tır parkının şoförlere büyük kolaylık sağladığını anlatan Güner, "Normalde sıraya girdiğimiz zaman 25-30 kilometreyi bulan kuyruklarla karşılaşıyorduk. Fakat bu hafta kuyruk daha hızlı ilerledi. Çünkü ekstra bir park alanı açıldı. Bu bize kuyrukta beklemek yerine daha güvenli bir ortamda daha geniş bir alanda konaklama şansı sağladı. Temel ihtiyaçlarımızı da karşılayabiliyoruz burada. Güzel olmuş." diye konuştu.

- "TIR PARKINDA OLURSAK HER TÜRLÜ İHTİYACIMIZI KARŞILAYABİLİYORUZ"

Bir başka tır şoförü Erkan Ege ise İstanbul'dan yüklediği camları Romanya'ya götürdüğünü aktardı.

Tır kuyruğunda bekleyen tır şoförlerinin yollarda büyük sıkıntılar yaşadığını anlatan Ege, tır parkının kapasitesinin daha da arttırılması gerektiğini vurguladı.

İki gündür kuyrukta beklediğini ve tır parkına yeni girebildiğini aktaran Ege, "Kuyruklarda şoförler gerçekten çok zor durumda kalıyor, yemek yok, içecek yok, tuvalet yok. Ama tır parkında olursak her türlü ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Bize her türlü avantajı oluyor. Dinleniyoruz, yiyeceğimiz, içeceğimiz yerler var. Alışveriş yapabiliyoruz. Büyük büyük tır parkları yapılsın. Bizi şu yollardaki kuyruklardan kurtarın. İhracatımız arttığı için kuyruklar uzuyor. " dedi.

- VALİ İNCELEMEDE BULUNDU

Bu arada Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da kapasite artırımı yapılan Hamzabeyli Tır Parkında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kırbıyık, parkta bekleyen tır şoförleriyle de sohbet etti.

Öte yandan son 24 saatte yaklaşık 900 tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptı.

