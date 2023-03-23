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Hangi Bakan hangi ilden aday gösterilecek?... Masadaki seçenekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinenin tamamının aday gösterileceğini açıklamasının ardından gözler deprem bölgesinde çalışmalarına devam eden Bakanlara çevrildi. Bakan Varank'ın Bursa'dan, Bakan Kurum'un Malatya'dan, Bakan Koca'nın ise Hatay'dan aday gösterilme seçeneğinin masada yer aldığı belirtildi.

23 Mart 2023 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
Hangi Bakan hangi ilden aday gösterilecek?... Masadaki seçenekler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı televizyon programında kabinenin tamamın aday gösterileceğini açıklamıştı. 6 Şubat depremleri ve sel felaketinden sonra bakanları afet bölgelerine göndermiş ve adeta dönmemelerini istememişti. Dolayısıyla bazı bakanların o bölgelerden aday gösterilmesi bekleniyor.

HANGİ BAKAN HANGİ İLDEN ADAY GÖSTERİLECEK?

Bunların yanı sıra afet bölgesinden olmamakla birlikte başka bölgelerden aday gösterilecek bakanlar var. Örneğin Togg deyince aklımıza Bursa geliyor ve Togg deyince aklımıza Sanayi Bakanı Mustafa Varank geliyor. Varank'ın Bursa'dan aday gösterilmesi gibi bir seçenek masa duruyor. Ticaret Bakanı Muş'un İstanbul'dan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Antalya'dan aday gösterilmesi gündemde. Afet bölgesinde ise Malatya'dan Çevre Bakanı Murat Kurum, Hatay'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca var. Bunun gibi pek çok isim afet bölgesinden aday gösterilecek. Dolayısıyla cumhurbaşkanı bu isimlere, bölgeden dönmeyin, halktan oy isteyin, sahada çalışmaya devam edin, devletin varlığını hissettirin ve seçmenden oy isteyin diyecek. Dolayısıyla 9 Nisan'da listeler şekillenene kadar AK Parti'de hareketlilik bitmeyecek. Ama her ismin üzerinde son kararı karar verecek isim Başkan Erdoğan olacak. 9 Nisan'a kadar pek çok isimin listeye girebileceği gibi pek çok isim de listeden çıkacak gibi görünüyor.

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