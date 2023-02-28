Hangi ilde kaç çadır ve konteyner kuruldu? AFAD açıkladı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "asrın felaketi"nde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla şu ana kadar 11 ilde 332 noktada çadır kent alanları oluşturuldu.

Bireysel çadır talepleri ile 356 bin 419 çadırın kurulumu tamamlandı.

Depremden etkilenen illerden Hatay'da 97 bin 212, Kahramanmaraş'ta 77 bin 188, Gaziantep'te 49 bin 795, Adıyaman'da 49 bin 353, Malatya'da 36 bin 907, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 990, Osmaniye'de 7 bin 377, Diyarbakır'da 7 bin 458 ve Kilis'te 4 bin 624 çadır kuruldu.

Ayrıca depremden etkilenen illerde 162 farklı alanda toplam 103 bin 684 konteyner kurulumu planlandı. Planlama kapsamında, şu ana kadar 8 bin 530 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında çadır, konteyner, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 915 bin 598 oldu.

- 78 uçak, 116 helikopterle 13 bin 999 sorti yapıldı

Afet bölgesinden tahliyeler de AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tahliye edilen ve kendi imkanları ile tahliye olup gittiği ilde valilik ve kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıran toplam kişi sayısı ise 1 milyon 971 bin 589 olarak kayıtlara geçti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne ait 78 uçak, 116 helikopter ile toplam 13 bin 999 sorti yapıldı.

Türk Kızılay, AFAD, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından bölgeye, 370 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 47 mobil fırın sevk edildi.

Afet bölgesinde 90 milyon 382 bin 579 sıcak yemek ile 14 milyon 820 bin 562 kumanya ve paketli gıda dağıtımı yapıldı.