Hangi illerde araç giriş çıkış yasağı uygulanacak? İşte o iller

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesi sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehrir ile Zonguldak iline belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatılacağını belirtti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 'hangi illerde araç giriş çıkışları yasaklandı?' sorusu merak edilmeye başlandı. İşte araç giriş çıkış yasağının uygulanacağı iller.
Araç Giriş/Çıkışlarına Kapatılan Şehirler:
Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Van
Zonguldak