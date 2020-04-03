Hangi illerde araç giriş çıkış yasağı uygulanacak? İşte o iller

03 Nisan 2020 Cuma 20:50 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 21:06

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesi sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehrir ile Zonguldak iline belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatılacağını belirtti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 'hangi illerde araç giriş çıkışları yasaklandı?' sorusu merak edilmeye başlandı. İşte araç giriş çıkış yasağının uygulanacağı iller.

Araç Giriş/Çıkışlarına Kapatılan Şehirler:

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Ordu

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Van

Zonguldak