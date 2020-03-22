Hangi illerde sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz? Sağlık çalışanlarına bedava ulaşım müjdesi!

22 Mart 2020 Pazar 18:27 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 18:27

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Corona virüse karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarımız İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban’dan ücretsiz faydalanacak” dedi. Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19'a yakalanan hastaların iyileştirilmesi için fedakarca çalışan sağlıkçılara teşekkür etti. Ulaştırma Bakanı'nın sağlık çalışanlarına üç kentte ücretsiz ulaşım saplanacağını müjdelemesinin ardından hangi illerde ücretsiz ulaşım sağlanacağı sorusu gündeme geldi. İşte sağlık çalışanlarına ulaşımın ücretsiz olduğu iller...

SAĞLIK ÇALIŞANLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Sağlık çalışanları; İstanbul’da Marmaray’ı, Ankara’da Başkentray’ı, İzmir’de ise İZBAN’ı ücretsiz kullanabilecek.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Corona virüse karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarımız İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban'dan ücretsiz faydalanacak” dedi. Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban’dan faydalanmak için kimliklerini göstermeleri yeterli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; Tüm sağlık çalışanları için İSPARK'ın ve toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanları 20 Mart’tan itibaren metro, tramvay, gemiler ve otobüslerden ücretsiz yararlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, corona virüs salgını kapsamında, sağlık çalışanlarının EGO otobüsleri, metro ve Ankaray’ı ücretsiz kullanabileceği belirtildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı büyük mücadele verdiği belirtildi.

Sağlıkçılara "Birlikte Başaracağız" sloganıyla destek verildiği aktarılan açıklamada, "Ülkemizin koronavirüsten korunması için büyük bir gayret ve fedakarlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Kimlik kartlarını gösteren sağlık çalışanlarımıza belediye otobüslerimiz, özel halk otobüsleri ve minibüsler ücretsiz olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca toplu taşıma araçlarının her gün belirli aralıklarla dezenfekte edildiği bildirildi.

ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTINI KİMLER ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ücretiz seyahat kartı hizmeti ülkemizde yaşayan ve belirlenen şartları sağlayan kişilere verilen şehir içi ve şehir dışı seyahatlerde ücretiz olarak seyahat imkanı sunan bir karttır.

Ücretsiz seyahat kartlarını,

– Gazi ve gazi yakını kişiler,

– Şehit yakını kişiler,

– Vazife malulleri,

– % 40 ve üstü engeli olan engelli kişiler,

– Ağır engeli olan kişilerin birden fazla olmamak kaydıyla refakatçileri,

– 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, (GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU)

– Vatani hizmete bağlı olarak şeref aylığı bağlanan kişiler, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını henüz doldurmamış çocukları, anne ve babaları,

– Devlet sporcusu unvanını almış kişiler almaya hak kazanmışlardır.

08.01.2002 tarihli 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ile belirlenmiş olan şartlar ve sınırlar çerçevesinde tüm vatandaşlar ve refakatçileri bu karttan yararlanabilir.

65 YAŞ ÜCRETSİZ ULAŞIM DURDURULDU

Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Malatya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşların tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulamasının geçici olarak askıya alındı.