Hani 5 yıldır kendi aracını kullanıyordun!

İBB’DE israfa son vereceğini, makam aracı saltanatını bitireceğini ileri süren CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun beş yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü’nde israfa tavan yaptırdığı ortaya çıktı. Belediye hizmet araçlarını, özel makam aracına dönüştüren İmamoğlu, kimin hizmetine sunulduğu belli olmayan 4X4 lüks binek aracı kiralarken, ihalenin teknik şartnamesine, “Araç en düşük 270 beygir olacak” ibaresini de ekletti.

KİŞİYE GÖRE MOTOR GÜCÜ!

İmamoğlu’nun, belediye başkanı seçilir seçilmez ciddi oranda artışa gittiği araç kiralama ihalesinde dikkat çeken en önemli ayrıntılar ise bir önceki dönemden 3 kat fazla ödeme yapılması olduğu görüldü. Araçların motor gücünün de belediyedeki personelin özelliğine göre dizayn edildiği tespit edildi. Başkanlık makamına tahsis edilen araçta en az 170 beygir güç isteyen İmamoğlu, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin kullandığı lüks araçlarda en az 110 beygir şartı koştu. CHP adayı, saha çalışmasında hizmet verecek araçların motor gücünü ise 65 beygir olarak uygun gördü. İmamoğlu’nun, saltanata dönüştürdüğü araç kiralama ihalesinde, 30 gün çalışmasını istediği son model 270 beygirlik 4X4 lüks aracı kim ya da kimlerin hizmeti-ne sunduğu ise henüz bilinmiyor.

iLK iŞi ARAÇ ARTIRMAK OLMUŞ

İmamoğlu, 2014’te belediye başkanı seçilir seçilmez, daha önce kiralaması yapılan 79 binek araca 31 adet daha ekletti. Dönemin AK Partili belediye başkanı tüm belediye hizmetlerini 145 araçla yürütürken İmamoğlu, verdiği talimatla ek olarak 72 araç daha kiralanmasını istedi. İmamoğlu’nun İBB adaylığı sürecinde makam aracı saltanatına son vereceği iddiasında bu-lunmasıyla Beylikdüzü’nü yönetirken yaptıklarının birbiriyle çeliştiği görüldü.

(Akşam)