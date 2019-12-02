Hanife Gürdal kaç yaşında, kimdir? Hanife Gürdal nereli? gibi soruların yanıtları nerak ediliyor. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Hanife Gürdal çeşitli programlara katılarak da gündeme geliyor. Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 3 kardeş olan Hanife Lise eğitimini tamamlamıştır.

HANİFE GÜRDAL KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katıldı. Katıldığı bir izdivaç programında hiçbir talibini beğenmeyen ve kısa sürede tavırları ile fenomen olan Hanife Gürdal, programlar bitmesine rağmen göz önünde olmaya devam ediyor.