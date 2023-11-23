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Hapis cezası bulunan FETÖ'cü kadın kıskıvrak yakalandı

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Konya'da polisin çalışmalarıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

IHA23 Kasım 2023 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Hapis cezası bulunan FETÖ'cü kadın kıskıvrak yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Karaman Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gamze B.'nin saklandığı adres tespit edildi. Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, Gamze B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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