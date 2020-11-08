08 Kasım 2020 Pazar 17:29 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 17:29

Şuşa’nın Çıdır Ovası’nda Har-ı Bülbül isimli bir çiçek yetişiyor. Bu çiçek Çıdır Ovası dışında nerede yetiştirilmek istendiyse de yetişmemiş. En güzel topraklar hazırlanmış, en güzel saksılar alınmış ama yetiştirmek mümkün olmamış. Peki Har-ı Bülbül çiçeği nedir? İşte Har-ı Bülbül çiçeği efsanesi

Har-ı Bülbül çiçeği, Karabağ'daki endemik yapı içerisinde yer almaktadır. Hatta bölgenin resmi çiçeği olarak da kabul edilmektedir. Har-ı Bülbül çiçeği Azerbaycan'da Xarı Bülbül gülü olarak da anılmaktadır. Dünyada yetişen nadir bitkilerden olan Har-ı Bülbül, orkidegillerdendir.

HAR-I BÜLBÜL ÇİÇEĞİ NEDİR?

Dünyanın bazı bitkileri endemiktir. Yalnızca belirli bir yerde, doğal faktörlerin en uygun şekilde eşleşmesi ile büyürler. Güney Kafkasya, yeryüzünde başka hiçbir yerde bulunamayan çok sayıda bitki türünü barındıran eşsiz bir ekosistemdir. Har-ı Bülbül çiçeği de bunlardan biridir.

Bu türlerden bazıları çok sınırlı bir alanla sınırlıdır. Hari bulbul çiçeği ( Xarı Bülbül) bunlardan biridir: Sadece Güney Kafkasya'nın Şuşa bölgesinde yetişir (Ermeniler tarafından Shushi olarak adlandırılır) . Çiçeğin şekli bir bülbülü andırır, dolayısıyla adı: Azerice'de "Har" "diken" ve "bulbul" "bülbül" anlamına gelir. Çiçeğe yakından bakarsanız, üç farklı yöne yayılan üç yaprağın farkına varabilirsiniz. İkisi kanat, üçüncüsü ise gagalı kuş başı şeklindedir.

Hari bulbul çok kırılgan bir çiçektir. Hızla kaybolur ve kokusunu asla paylaşmaz. Mütevazı bir yüksekliğe ve muhteşem bir duruşa sahip görkemli bir çiçektir. Pek çok efsaneye ve halk masalına konu olmuştur.

HAR-I BÜLBÜL ÇİÇEĞİ EFSANESİ

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da Har-ı Bülbül çok bir çiçektir. Har-ı Bülbül çiçeğinin birden çok efsanesi vardır.

Efsaneye göre, Har-ı Bülbül dalına konan bülbülü sever, okşar... alt dallara konan arı bülbülü kıskanır, sokar ve öldürür...

Harı bülbül birçok edebi esere konu olmuştur özellikle eserler ermeni işgalinin beraberinde getirmiş olduğu acıların harı bülbüle de yansıdığı şeklinde işlenmiştir. Azerbaycan sevdalısı sanatçımız Ahmet Şafak'ın Karabağ şarkısında da geçer.

AHMET ŞAFAK'IN KARABAĞ ŞARKISININ SÖZLERİ

Karabahtım gönül tahtım

Maralım benim

Öz sinesi dert ortağım yaralım benim

Seven sevene kavuşur bekle sen beni

Geleceğim göreceğim mutlaka seni

Karabağ Karabağ içerim ağlar

Elim kolum bağladılar

Derde saldılar

Karabağ Karabağ yüreğim dağlar

Yolumu bağladılar arı bülbül ağlar

Seni öz sinemden çekip aldılar

Elim kolum bağladılar

Derde saldılar

Ağlama ey arı bülbül

Bekle sen beni

Geleceğim göreceğim mutlaka seni

Karabağ Karabağ yüreğim dağlar

Yolumu bağladılar arı bülbül ağlar