Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var
Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor.
- DHA
Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor.
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