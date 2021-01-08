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Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı! E-5'te trafik kilit

D-100 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde bariyerlere çarpan TIR kaza yaptı. Kaza nedeniyle trafikte aksama olurken olay yerine ekipler sevk edildi.

DHA08 Ocak 2021 Cuma 09:35 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 10:14
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D-100 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde bariyerlere çarpan TIR kaza yaptı. Kaza nedeniyle trafikte aksama olurken, TIR şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Avcılar yönüne giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. TIR ters dönerken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis yönlendirildi. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik oluştu. 

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