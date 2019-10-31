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Harekat Merkezi'ndeki pano dikkat çekti: İşte TSK'nın sivil hassasiyeti

Bakan Akar, sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Harekat merkezinde yer alan ve TSK'nın operasyon sivillere gösterdiği hassasiyeti gösteren bir pano ise dikkatleri üzerine çekti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni de ziyaret etti.
 
Faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Bakan Akar, "Barış Pınarı Harekatımız devam ediyor. El yapımı patlayıcıların aranması, o bölgeye huzurun, güvenin gelmesi, insani yardımların ulaşması için yoğun faaliyetlerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.
 
 
- HAREKAT MERKEZİNDE DİKKAT ÇEKEN PANO
 
Öte yandan Akar ve Komutanların inceleme ve denetlemeleri sırasında harekat merkezinde yer alan bir pano dikkati çekti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri sırasında çevreye, masum insanlara, dini ve tarihi yapılara gösterdiği hassasiyeti gösteren  panoda şu ifadeler yer aldı: "Atış yapmadan önce dikkat edilecek hususlar:  Havada uçak, İHA/SİHA ve helikopter var mı? Hedef yakınında dost birlik var mı? Hedef yakınında sivil yaşam var mı? Hedef yakınında cami, kilise, ibadethane ve tarihi yapı var mı? Bu hususlar kontrol edildikten sonra atış yapılacaktır."
 
 
 

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