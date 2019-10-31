Harekat Merkezi'ndeki pano dikkat çekti: İşte TSK'nın sivil hassasiyeti

- HAREKAT MERKEZİNDE DİKKAT ÇEKEN PANO

Öte yandan Akar ve Komutanların inceleme ve denetlemeleri sırasında harekat merkezinde yer alan bir pano dikkati çekti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri sırasında çevreye, masum insanlara, dini ve tarihi yapılara gösterdiği hassasiyeti gösteren panoda şu ifadeler yer aldı: "Atış yapmadan önce dikkat edilecek hususlar: Havada uçak, İHA/SİHA ve helikopter var mı? Hedef yakınında dost birlik var mı? Hedef yakınında sivil yaşam var mı? Hedef yakınında cami, kilise, ibadethane ve tarihi yapı var mı? Bu hususlar kontrol edildikten sonra atış yapılacaktır."