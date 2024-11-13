Harekat sinyali karşı hamle mi? Türkiye'nin adımı bir uyarı olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye yeni bir harekatın sinyali verdi. Peki, bunu neden Trump henüz işbaşı yapmadan açıkladı. Sebebi Trump'ın ülkeyi beraberce yönetmeyi planladığı kadrolar olabilir mi?

Dünya siyaseti Trump'ın ABD başkanlığı dönemi için hizalanmaya başladı. Başkentler çeşitli hamlelerle 2. döneminde çok daha aktif ve hatta belki de marjinal bir politika izlemesi beklenen Trump dönemine hazırlanıyor.

"EKSİK KALAN HALKALARINI DA TAMAMLAYACAĞIZ" MESAJI

Türkiye'den de ilk hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyine yeni bir harekatın işaretini verdi. Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yerleşkesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız." Diyerek yeni bir harekatın sinyalini vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEKTUBU KALE ALMAYARAK HAREKAT EMRİNİ VERMİŞTİ

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha henüz Trump göreve başlamadan neden böylesi güçlü bir çıkışta bulundu. PKK/YPG'ye harekat meselesi Trump'ın başını bir önceki döneminde çok ağrıttığı biliniyor. Bir mektupla Barış Pınarı Harekatını durdurabileceğini düşünmüş ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubu kale almayarak harekat emrini vermişti.

TRUMP'IN TÜRKİYE DÜŞMANI BAKAN ADAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyali Trump'ın müstakbel Suriye politikasına, hatta Gazze politikasına ilişkin bir uyarı olabilir. Çünkü Trump'ın dışişleri bakanlığına "şahin" senatör Marco Rubio'yu aday göstermesi bekleniyor. Ve Rubio ismi Trump'ın Suriye'den çekilebileceğine yönelik analizlerle çelişen bir isim İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio'nun bakan olması durumunda Washington ile Tahran ve Pekin arasındaki iplerin gerilebileceği öngörülüyor. Ancak Rubio konusunda ağızların tadını bozan mesele tam bir Türkiye ve Filistin düşmanı olması.

TRUMP'I ELEŞTİRİYORDU

Trump'ın Suriye politikası, özellikle CENTCOM ve 2018'in sonuna kadar DEAŞ ile mücadele özel temsilcisi görevini yürüten Brett Mcgurk gibi isimlerden açık muhalefet görmüştü. Trump'ı eleştiren isimlerin başında Rubio da geliyordu. Rubio'nun Türkiye'nin Suriye'de YPG/PYD'ye yönelik yeni askeri harekatlar düzenlemesine karşı olduğu biliniyor.

TÜRKİYE ALEYHİNE FETÖ'CÜLER İÇİN BİDEN'A MEKTUP BİLE YAZDI

Rubio, 2021'de Türkiye'deki tutuklu FETÖ'cülerin serbest bırakılması ve Enes Kanter hakkındaki kırmızı bültenin kaldırılması için Biden'a mektup yazmıştı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Senatör Mike Waltz da İsrail yanlısı görüşleriyle tanınıyor. Dick Cheeney'e danışmanlık yapmış, neocon gruplarla yakın olmuş bir isim. 2019'daki barış pınarı harekatının ardından Ankara'ya yaptırımı savunmuştu.

Ancak belirtelim Rubio son 3 yıldır Türkiye hakkında görece sessiz ve 2018 yılında hazırlanan raporlar kapsamında PKK/YPG'nin giderek isyancı bir yeraltı örgütüne dönüştüğünü ifade etmişti.