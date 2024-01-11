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Emir yayınlandı! MSB kaynakları: Operasyon ve harekat bölgelerinde yasaklandı

MSB kaynakları, 'Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. Emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.' açıklamasında bulundu.

11 Ocak 2024 Perşembe 13:02 - Güncelleme:
Emir yayınlandı! MSB kaynakları: Operasyon ve harekat bölgelerinde yasaklandı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı tamamen yasaklandı.

Alınan bilgiye göre harekata gidecek personele konuyla ilgili farkındalık eğitimi verilecek ve harekat alanında kurallara uyulmadığında neler yaşanabileceğinin anlatılacak. Kurallara uymayanlara TSK'dan ayrılığa varabilecek çok ağır yaptırımlar uygulanacak.

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