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Hareket halindeki araçta dans eden sürücü yakalandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açarak dans eden sürücü yakalandı.

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Turgut Özal Bulvarı'nda hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücünün yakalanması için harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada, görüntüdeki kişinin İslam S. olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan sürücü, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimine getirildi.

İslam S. gazetecilerin sorusu üzerine, yaptığından pişman olduğunu belirterek, "Uygunsuz bir hareket olduğunu sonradan anladım. Kimsenin olmadığı yerlerde bu şekilde kullanıyordum. Örnek bir davranış değil, pişmanım. Kimseye tavsiye etmiyorum" ifadesini kullandı.

Daha sonra Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürülen sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmekten" bin 2 lira, "emniyet kemeri kullanmamaktan" 108 lira para cezası uygulandığı, ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" de ehliyetine el konulup hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sürücünün polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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