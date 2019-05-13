Hareket halindeki araçta kendisini vuran iş adamı hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, aracında başına tabancayla ateş eden iş insanı Şerafettin Kaymaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Araç alım satım ve kiralama işi yapan Şerafettin K., iddiaya göre şoförünün kullandığı otomobilin arka koltuğunda tabancayla başına ateş etti. Şoför, Şerafettin K.'yi Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralanan Şerafettin K., ardından özel hastaneye sevk edildi. Bir süredir borçları nedeniyle zor günler geçirdiği öğrenilen Şerafettin K.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şerafettin K.'nin hastaneye getirildiği aracı incelemeye aldı. Araç ilk incelemenin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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