Harran'daki şiddetli yağış 250 yıllık kümbet evleri de etkiledi

Şanlıurfa'da birkaç gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, Harran'da 7 konik kubbeli ev yıkıldı, Suruç ilçesinde ise çöken ahırda 3 hayvan telef oldu.

Bölge genelinde birkaç gündür devam eden yağışlar, zaman zaman yaşamı olumsuz etkiliyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Harran ilçesinde külah biçimindeki, kare veya buna yakın bir altyapı üzerine bindirme tekniği ile örülerek oluşturulan konik kubbeli evlere de yağışların zarar verdiği görüldü.

Farklı mimari yapılarıyla dikkati çeken 250 yıllık 7 konik kubbeli ev kısmen yıkıldı.

"Yağışlar kümbet evleri de etkiledi"

Harran ilçesinde yağmurdan evi zarar gören İbrahim Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın ilçede tahribata neden olduğunu söyledi.

Kendisine ait evin de kullanılamaz hale geldiğini belirten Taş, "Dededen, babadan yıllardır bu ilçede yaşıyorum. Yağan yağışlar çevreyi ve doğayı etkilediği gibi kümbet evleri de etkiledi. Aralıksız yağışlardan dolayı bir çok kümbet dayanamayarak yıkıldı." dedi.