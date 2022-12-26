İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2022 Pazartesi / 3 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6837
  • EURO
    19,8813
  • ALTIN
    1080.57
  • BIST100
    5504.09
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, Ali es-Sadık'ı ziyaret etti
Güncel

Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, Ali es-Sadık'ı ziyaret etti

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık'ı makamında ziyaret etti.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 21:37 - Güncelleme:
Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, Ali es-Sadık'ı ziyaret etti
ABONE OL

Görüşmede, Büyükelçi Çobanoğlu'nun Hartum'daki ilk üç aylık görevi boyunca edindiği izlenimler ışığında, Türkiye-Sudan ilişkilerinin gelecek dönemde daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Çobanoğlu, Türkiye ile Sudan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine, ticaret hacminin artırılmasına ve yatırım işbirliğinin ilerletilmesine yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

Görüşmede, konsolosluk, eğitim, tarım ve hayvancılık gibi alanlardaki işbirliği imkanları da ele alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.