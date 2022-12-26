Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, Ali es-Sadık'ı ziyaret etti

Görüşmede, Büyükelçi Çobanoğlu'nun Hartum'daki ilk üç aylık görevi boyunca edindiği izlenimler ışığında, Türkiye-Sudan ilişkilerinin gelecek dönemde daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Çobanoğlu, Türkiye ile Sudan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine, ticaret hacminin artırılmasına ve yatırım işbirliğinin ilerletilmesine yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

Görüşmede, konsolosluk, eğitim, tarım ve hayvancılık gibi alanlardaki işbirliği imkanları da ele alındı.