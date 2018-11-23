Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hasan Basri Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Basri Bozkurt için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün yaşamını yitiren Türkiye sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Basri Bozkurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
 
Bozkurt için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Yıldırım'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim yer aldı.
 
Cuma namazını Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılan Yıldırım, daha sonra Bozkurt için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Yıldırım, törende Bozkurt'un yakınlarına başsağlığı diledi.
 
Bozkurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 
Ankara merkezli Hidromek'i 1978'de kuran Hasan Basri Bozkurt, dün 71 yaşında vefat etmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

İşte en az yakan benzinli otomobiller

İşte en az yakan benzinli otomobiller

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA