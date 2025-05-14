Gelecek Partisi'nden istifa eden Hasan Ekici AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan rozet ile resmen AK Partili oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE EKİCİ BİR ARAYA GELDİ

Ekici, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekici ile bir araya geldi.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Başkan Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Ekici'nin rozetini taktı.