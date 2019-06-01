Hasan Kaçan’ın Yıldırım paylaşımı Twitter’ı salladı
Sanatçı Hasan Kaçan’ın Twitter üzerinden başlattığı Binali Yıldırım başlığı kısa sürede en çok konuşulanlar sıralamasında zirveye yerleşti.
Kaçan sosyal medya platformu Twitter’dan #topaldursununoğlu başlığı ile bir mesaj paylaştı. Kaçan mesajında ‘’Ben ‘Berber Ali’nin oğlu Hasan Kaçan. İstanbul seçimi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım’a’’ ifadelerini kullandı. Kaçan’ın açtığı bu başlık kısa sürede binlerce paylaşımla Twitter’da trend topic oldu.
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