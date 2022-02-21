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Hasan Mandal yeniden TÜBİTAK Başkanlığına atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Prof. Dr. Hasan Mandal, yeniden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) atandı.

DHA21 Şubat 2022 Pazartesi 07:18 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 07:19
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildi. Prof. Dr. Hasan Mandal yeniden TÜBİTAK Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut atandı.

Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 586'ncı maddesi gereğince yapıldığı belirtildi. (DHA)

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