17 Nisan 2021 Cumartesi 15:34 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 15:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Bugün vefatının 28. yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum.

Bugün Ilısu Projemizin bir etebanı daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hasankeyf-2 Köprüsü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprü ile bölgemize gurur verici bir yatırımı da kazandırmış oluyoruz. Hasankeyf-2 Köprüsü ülkemizin en uzun köprüleri arasında yer alıyor. Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun göl sahası dışında inşa edilen Hasankeyf'in bağlantısını sağlayacaktır.

Dicle Nehri üzerinde yükselen bu dev eserin inşasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Bu ülkenin ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren emek sahiplerinin her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de ülkemizin dört bir yanına hizmetlerimizle, yatırımlarımızla, eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Takoz muhalefeti ile önümüzü tıkamak isteyenlere rağmen hayata geçiriyoruz. Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda terör örgütünü ve siyasi uzantılarını karşımızda bulduk. Her türlü alçaklığa imza attılar.

Burada yaşayan vatandaşlarımız özellikle Ilısu Barajı'nın inşa sürecinde karşılaştığımız sıkıntıları gayet iyi biliyor. Biz bunların hiç birine prim vermedik. Yolumuzda kararlılıkla yürüdük. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak verdik. Ilısu Barajı'nı kötüleme yarışına girenler proje tamamlandığında ihtişamı karşısında ezildiler. İnşallah bundan sonra da aynı sahnelere şahit olmayı sürdüreceğiz. Atalarımız hizmet eden izzet bulur diyor. Biz de milletimize hizmetkar olmaktan daima iftihar ettik.

Ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. Ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol varken bunu 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Şehirlerimizin önemli kısmına raylı sistem hatları metrolar tramvay hatları kazandırdık. Havalimanı sayımızı 56'ya çıkararak hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Ulaştırma alanında 932 milyar lira kaynak kullandık.

Sağlık hizmeti için artık bizim vatandaşımız yurt dışına gitmiyor. Her yıl yüz binlerce yabancı şifasını hastanelerimizde arıyor. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyada örnek gösteriliyor. Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. 2020 yılını yüzde 1,8 gibi önemli bir büyüme oranı ile kapattık.

İhracatta sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz. Mart ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına ulaştı.

Elbette sıkıntılarımız var. Aynı zamanda geleceğe ümitle bakmak için de pek çok sebebe sahibiz. Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz.