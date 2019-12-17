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Hasankeyf’teki son eser Er-Rızk Camisi taşındı

Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde baraj suları altında kalacak olan 609 yıllık Er-Rızk Camisi yeni yerine ulaştırıldı. Böylece 7 tarihi eserin taşınması sona erdi.     

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Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 609 yıllık Er-Rızk Camisi’nin ana gövdesi, yeni Hasankeyf’te oluşturulan Kültürel Park Alanı’ndaki yerine taşındı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Barajı ve HES projesi nedeniyle tarihi ve kültürel varlıklarıyla yeni yerine taşınma işlemleri devam eden Hasankeyf’te, baraj gölü sahasından çıkartılan 1700 ton ağırlığındaki 609 yıllık Er-Rızk Camisi’nin ana gövdesi; 256 tekerlekten oluşan, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracıyla Kültürel Park Alanı’ndaki yerine götürüldü. 

ŞUBATTA SU ALTINDA 

Türkiye’de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle bütünsel olarak taşınan Zeynel Bey Türbesi’nin, baraj gölü alanından çıkarılarak Yeni Kültürel Park Alanı’na getirilmesinin ardından İmam Abdullah Türbesi, Süleyman Han Camisi’nin minaresi, taş kapı ve çeşme bölümü, Kızlar Camisi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı, Er-Rızk Camisi’nin minaresi de başarılı bir şekilde taşınmıştı. Er-Rızk Camisi, 4 bin 670 metre uzaklıktaki güzergahtan Arkeopark’taki yeni yerine ulaştırıldı.DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, caminin sökülen minaresinin taşlarının, depoda saklandığını belirterek şöyle konuştu: “Caminin yerleştirilmesinden itibaren minaresini örmeye başlayacağız. Er-Rızk Camisi, 1400’lü yılların başında Eyyübi Meliki Süleyman Bey tarafından yaptırılmış. Bu eserimizi 4 metre 40 santim yukarıya kaldırdık. Daha sonra taşıma platformuna getirdik. Şu anda da 54 tane SPMT aracılığıyla taşıyoruz. Halim duvarlarımızı da yarın taşıyarak taşıma işlemlerini tamamlamış olacağız. Hedefimiz çarşamba günü eserlerimizi yeni yerine indirmiş olmak. Son operasyon. Bununla beraber taşıma işlemlerimiz tamamlanacak.” Kösalı, baraj gölündeki suyun yükseldiğine işaret ederek “Şubat ayında artık buraların su altında kalacağını tahmin ediyoruz” dedi. 

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