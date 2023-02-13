Hasar tespit çalışmaları sürüyor! Bakanlık açıkladı: 153 bin 506 birim acilen yıkılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aralarında Kayseri, Niğde ve Kilis'in de yer aldığı 13 ilde, 236 bin 410 binada yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Yürütülen çalışmalarda, 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin, acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 6 bin 849 binada yer alan 46 bin 640 bağımsız birimin orta hasarlı, 59 bin 995 binada yer alan 439 bin 647 bağımsız birimin az hasarlı, 108 bin 840 binada yer alan 535 bin 490 bağımsız birimin de hasarsız olduğu belirlendi.

ADANA'DA 3 BİN 14, ADIYAMAN'DA 16 BİN 581 BİNADA İNCELEME

Adana'da toplam 3 bin 14 binada, 59 bin 510 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Buna göre, 23 binadaki 591 bağımsız bölümün acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 117 binada bulunan 3 bin 175 bağımsız birimin orta hasarlı, 627 binadaki 15 bin 398 bağımsız birimin az hasarlı, 2 bin 107 binadaki 38 bin 687 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu belirlendi.

Adıyaman'da toplam 16 bin 581 binada, 65 bin 51 bağımsız birim incelendi. Çalışmalarda 3 bin 893 binadaki 20 bin 400 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 1490 binadaki 7 bin 104 bağımsız birimin orta hasarlı, 5 bin 593 binada bulunan 20 bin 350 bağımsız birimin az hasarlı, 3 bin 763 bina yer alan 8 bin 532 bağımsız birimin de hasarsız olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da 16 bin 759 binada, 197 bin 66 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 354 binada yer alan 4 bin 980 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık, 371 binadaki 6 bin 58 bağımsız birimin orta hasarlı, 3 bin 466 binada bulunan 54 bin 583 bağımsız birimin az hasarlı, 11 bin 31 binadaki 123 bin 655 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Elazığ'da toplam 1782 binada, 18 bin 333 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 428 binadaki 2 bin 905 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu, 120 binadaki 646 bağımsız birimin orta hasarlı, 779 binada yer alan 9 bin 13 bağımsız birimin az hasarlı, 351 binadaki 5 bin 61 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu belirlendi.

Gaziantep'te ise 81 bin 63 binadaki 314 bin 983 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 9 bin 522 binadaki 22 bin 429 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu, 2 bin 598 binada bulunan 10 bin 71 bağımsız birimin orta hasarlı, 16 bin 240 binadaki 98 bin 733 bağımsız birimin az hasarlı, 41 bin 318 binada bulunan 154 bin 806 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

HATAY'DA 33 BİN 647 BAĞIMSIZ BİRİMİN ACİL YIKILMASI GEREK

Bakanlık Hatay'da 29 bin 352 binada, 106 bin 930 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yaptı. 6 bin 316 binada bulunan 33 bin 647 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu, 846 binadaki 5 bin 817 bağımsız birimin orta hasarlı, 7 bin 770 binadaki 28 bin 728 bağımsız birimin az hasarlı, 12 bin 946 bina bulunan 33 bin 477 bağımsız birimin de hasarsız olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş'ta 32 bin 665 binada, 144 bin 773 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 6 bin 306 binada yer alan 36 bin 987 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 441 binadaki 3 bin 583 bağımsız birimin orta hasarlı, 9 bin 514 bina bulunan 57 bin 301 bağımsız birim az hasarlı, 12 bin 423 binadaki 32 bin 958 bağımsız birimin de hasarsız olduğu saptandı.

Kayseri'de 1643 binadaki 62 bin 432 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 25 binadaki 646 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 74 binadaki 2 bin 588 bağımsız birimin orta hasarlı, 737 binadaki 29 bin 633 bağımsız birimin az hasarlı, 787 binada bulunan 28 bin 955 bağımsız birimin de hasarsız olduğu belirlendi.

Kilis'te 1284 binada bulunan 11 bin 87 bağımsız birimde hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. 402 binadaki 715 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı, 65 binadaki 565 bağımsız birimin orta hasarlı, 538 binadaki 6 bin 891 bağımsız birimin az hasarlı, 247 bina yer alan 2 bin 740 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

Malatya'da 15 bin 120 binada 99 bin 51 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 4 bin 176 binadaki 22 bin 302 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı, 319 binadaki 3 bin 247 bağımsız birimin orta hasarlı, 3 bin 990 binadaki 32 bin 279 bağımsız birimin az hasarlı, 3 bin 385 binadaki 21 bin 832 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu kayıt altına alındı.

NİĞDE, OSMANİYE VE ŞANLIURFA'DAKİ DURUM

Açıklamaya göre, Niğde'de 630 binadaki 12 bin 128 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 18 binadaki 360 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı, 13 binada bulunan 418 bağımsız birimin orta hasarlı, 47 binadaki 739 bağımsız birim az hasarlı, 548 binada yer alan 10 bin 588 bağımsız birimin hasarsız olduğu tespit edildi.

Osmaniye'de 18 bin 184 binada bulunan 63 bin 663 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 1417 binadaki 6 bin 63 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı, 104 binadaki 937 bağımsız birimin orta hasarlı, 4 bin 735 bina bulunan 26 bin 637 bağımsız birimin az hasarlı, 11 bin 59 binadaki 27 bin 925 bağımsız birimin hasarsız olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da 18 bin 333 binadaki 124 bin 569 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 263 binada bulunan 1481 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı, 291 binadaki 2 bin 431 bağımsız birimin orta hasarlı, 5 bin 959 binadaki 59 bin 362 bağımsız birimin az hasarlı, 8 bin 875 binada yer alan 46 bin 274 bağımsız birimin de hasarsız olduğu saptandı.