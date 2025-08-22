İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

Hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.

22 Ağustos 2025 Cuma 09:14
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan 4 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

