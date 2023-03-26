İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2023 Pazar / 5 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hasarlı binaları yıkım çalışmaları sürüyor
Güncel

Hasarlı binaları yıkım çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

AA26 Mart 2023 Pazar 16:47 - Güncelleme:
Hasarlı binaları yıkım çalışmaları sürüyor
ABONE OL

Kent merkezi ile özellikle Gölbaşı ilçesinde acil yıkılacak binaların çevresi polis ekiplerince şeritlerle kapatılıyor, daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler bir yandan da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Numune alınan enkaz, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına gönderiliyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev sahipleri de takip edebiliyor. Bazı depremzedeler kendilerine ait eşyaları almak için yıkılan ev ve iş yerlerinin yakınında bekliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.