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Hasat için gelen fındık işçisine Kovid-19 aşısı uygulanıyor

Ağustos ayının ikinci haftası itibari ile başlayacak olan fındık hasadı için Giresun'a gelen işçilere Kovid-19 aşısı yapılıyor.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 15:05 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 15:30
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Karadeniz Bölgesi'nin önemli ürünlerinden fındığın hasadı için Giresun'a gelen mevsimlik tarım işçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Fındık hasat dönemi dolayısıyla birçok kentten Giresun'a gelen tarım işçileri, Valilik tarafından hazırlanan konaklama alanlarına yerleşmeye devam ediyor.

Öte yandan, işçilere Kovid-19 aşılarının yapılması için de İl Sağlık Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Konaklama alanlarına gelen mobil ekipler, işçilere aşı uyguladı.

Ekipler, işçilere ve ailelerine çocukluk çağı aşılamaları, kanser taramaları, ana çocuk ve ağız diş sağlığına ilişkin de hizmet sunuyor.

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