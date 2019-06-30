Hasdal'daki ormanlık alanda yangın çıktı
Hasdal'da askeri bölge yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Hasdal'da askeri bölge yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
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