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Hasköy Yahudi Mezarlığı'na yapılan saldırıya Cumhurbaşkanlığından tepki

Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırıldı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı saldırıyı, 'Bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz' açıklamasıyla duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise 'Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz' açıklamasında bulundu.

DHA15 Temmuz 2022 Cuma 10:50 - Güncelleme:
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Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı giren saldırganlar mezar taşlarını kırdı. Polis olay yerine gelerek mezarlıkta incelemelerde bulundu.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı sosyal medya hesaplarından, "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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