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Hatay'da hasta nakil aracı takla attı: 2 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hasta nakil aracı takla attı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Kaza, ilçeye bağlı Enek Mahallesi D-420 Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün adı açıklanmayan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 31 TL 039 plakalı hasta nakil aracı, içinde hasta bulunmazken, henüz belirlenemeyen bir sebeple takla attı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, yaralıları Hatay Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
 
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DHA-Güvenlik -  - Samim SELÇUK
2018-12-12 17:25:23
 

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