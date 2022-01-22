İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Hasta taşıyan ambulans şoförüne saldırdılar

Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansın şoförü, başka bir sürücü tarafından kendisine yol vermediği iddiasıyla darbedildi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 16:52 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 16:52
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, Sümerevler Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulanstan yol istedi.

Kardan dolayı yolda tek şeritten ilerleyen ambulans yol veremeyince sürücü aracından inerek sağlık çalışanlarına yanında bulundurduğu bıçakla tehditte bulundu.

Ambulans sürücüsü Cumhur Bulut, yaşanan arbedede darbedildi. Araçtaki hasta, başka bir ambulansla hastaneye nakil edildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ambulans şoförü Cumhur Bulut, AA muhabirine, diş hastanesinden hasta sevk ettiklerini, tek şeritli yolda karşı şeritten gelen sürücünün kendilerinden yol vermesini istediğini, çıkan tartışmada darbedildiğini ifade etti.

Bulut, "Elinde bıçak olduğu için bir şey yapamadık. Hayat kurtarmak için uğraşıyoruz ama nelerle karşılaşıyoruz, şikayetçiyim." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.