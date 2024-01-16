İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2024 Salı / 6 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,105
  • EURO
    32,908
  • ALTIN
    1983.26
  • BIST100
    8044.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hasta yakınlarından 2 sağlık çalışanına darp
Güncel

Hasta yakınlarından 2 sağlık çalışanına darp

Antalya'nın Kepez ilçesindeki semt polikliniğinde görevli iki personel, hasta yakınları tarafından darbedildikleri iddiasıyla polise başvurdu.

AA16 Ocak 2024 Salı 07:33 - Güncelleme:
Hasta yakınlarından 2 sağlık çalışanına darp
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sema Yazar Semt Polikliniğinde görevli sağlık çalışanı Serkan M. ile güvenlik görevlisi İsmail Ş, 3 hasta yakını ile aralarında çıkan tartışmada darbedildiklerini, hakarete ve tehdide maruz kaldıkları, polikliniğin camının da bu kişilerce kırıldığını öne sürdü.

Poliklinik doktorunun, sağlık çalışanının şiddet görmesi nedeniyle "beyaz kod" verdiği olayla ilgili Serkan M. ile İsmail Ş. darp raporu alıp, hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

Polise, tartışmada üzerlerine çakmak ve araç anahtarı da atıldığını iddia eden Serkan M. ayrıca yaşanan arbedede gözlüğünün kırıldığını, mesai arkadaşı İsmail Ş. ile giysilerinin yırtıldığını beyan etti.

Olaya karışan şüpheliler hakkında "kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.