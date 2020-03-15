15 Mart 2020 Pazar 15:04 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 15:04

Bir sağlık yetkilisi, İtalya'da hastanelere koronavirüs nedeniyle kabul edilen hastaların yaşının düştüğünü öne sürdü.

Kuzey İtalya'daki bir hastanenin anestezi ve yoğun bakım bölümünün başında olan Luca Lorini, şunları söyledi:

Hastaların tipi değişiyor. Biraz daha gençler, 40'la 45 yaş arasındalar ve vakalar daha zorlu.

Bergamo şehrindeki bir hastanede çalışan Dr. Lorini, RaiNews24'teki bir radyo programına verdiği demeçte şunları da ifade etti:

6 ya da 7 gün önce hastalanmış ve kendilerini evde tedavi etmeye çalışmış kişiler geliyor ve durumları gittikçe daha da kritikleşiyor.

Geçen hafta yayımlanan resmi rakamlara göre, yoğun bakım ünitesinde tedavi görenlerin yüzde 12'sini, yaşı 19'la 50 arasında değişen hastalar oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 52'sini yaşı 51'le 70 arasında değişenler oluştururken, geri kalanı 70 yaşın üstünde.

Yerel medyanın haberlerine göre, Kovid-19 tanısı konularak hastanede tedaviye alınan ve yaşları 25'le 50 arasında değişen hastalar, yakın zaman içinde Lombardiya şehrindeki hastanelerde görüldü.

Pisa Üniversitesi öğretim üyelerinden Pierluigi Lopalco, İtalyan gazetesi Il Corriere della Sera'ya şunları söyledi:

Her ne kadar veriler yalnızca başlangıç niteliğinde olsa da, ilk dalgayla kıyaslandığında daha çok genç insanın hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmış olması gerçeği, doğal bir durum olarak yorumlanabilir.

İtalya'da enfeksiyon ilk olarak çoğunlukla daha yaşlı insanların gittiği hastaneler etrafında ve küçük kentlerde kümelendi.

Artık virüs yayıldı ve tüm ülke boyunca daha fazla yol katediyor. Çok fazla sosyal temas içindeki daha genç kişiler, sosyal mesafe koyma kurallarına bağlı kalmadıkları takdirde, daha fazla hastalığa yakalanma riski altındalar.

Doğrulanan Kovid-19 vakalarının tırmanmasıyla birlikte tüm İtalya tecrite alındı.

Avrupa'nın koronavirüsten en çok zarar gören ülkesinde şimdiye kadar virüsün tespit edildiği bin 400'den fazla kişi öldü ve doğrulanmış 21 bin 157 vaka bulunuyor.

Zatürreye yol açabilen grip benzeri bir hastalık olan koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edildi.