Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

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Hastalar beklerken alışveriş yapan vezne ile ilgili açıklama: Disiplin soruşturması başlatıldı

Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde, kayıt işlemleri yapan vezne görevlisi kadın, hastalar işlem sırası beklerken, bilgisayardan alışveriş yaptığına ilişkin görüntülere Bartın Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

  • DHA
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Bartın Sağlık Müdürü Dursun Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
 
"Sosyal medyada yer alan 'Bartın Devlet Hastanesinin Acil Servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti' başlıklı haberler üzerine İl Müdürlüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Görevi başındaki çalışanın, işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girmesi uygun değildir. İlgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Hastane hizmetlerinde kullanılan bilgisayarların maksadı dışında kullanılmaması için de gerekli tedbirler alınmıştır."

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