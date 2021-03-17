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Güncel

Hastane bahçesinde bulundu! İnceleme başlatıldı

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası bulundu. Kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA17 Mart 2021 Çarşamba 14:39 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 14:39
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Konyaaltı ilçesindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için gelen kadın, öğle saatlerinde üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda yürüyüş yaparken ağaçların arasında kafatası olduğunu fark etti. Eline aldığı sopayı kafatasına geçiren kadın, hastane bahçesine çıkartıp, güvenlik görevlilerine teslim etti. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Antalya eski Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da olay yerine gelen kafatası üzerinde inceleme yaptı.

Kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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