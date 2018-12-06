Hastane yolunda acı son
Zonguldak’ta hastaneye tedavi için araçlarıyla yola çıkan yaşlı anne ve oğlunun bulunduğu otomobil dereye uçtu.
Kazada anne öldü, oğlu ise yaralandı. Annesi Elveda Pekmez’i (65) Zonguldak’a hastaneye götürmek için yola çıkan Şenol Pekmezci (39) idaresindeki otomobil, Gökgöl Mağarası mevkisine geldiğinde kontrolden çıkarak bölünmüş yolun karşısına geçerek 20 metreden dereye uçtu. Takla atarak yan dönen otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada ağır yaralanan anne Elveda Pekmezci, olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Şenol Pekmezci ise olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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