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Hastanede dehşet! Koronavirüs hastası 'Bana bakmak zorundasın' diyerek doktora saldırdı

Artvin'in Hopa ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli Dr. Seda Kenanoğlu, koronavirüs hastası K.Ç'nin saldırısına uğradı. Kendisiyle yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle, “ Bana bakmak zorundasın” diyerek Dr. Kenanoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına şiddet uyguladı.

IHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:22
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İddialara göre olay Artvin’in Hopa ilçesinde yaşandı. COVİD-19 nedeniyle evinde karantinada olan K.Ç, 112’i arayarak rahatsızlığını belitti. Ambulansla Hopa Devlet Hastanesine getirilen K.Ç nöbetçi doktor Seda Kenanoğlu tarafından muayene edildi. Ancak kendisiyle yeterince ilgilenmediğini gerekçesiyle doktor ve COVİD-19 hastası arasında tartışma başladı.

“Bana bakmak zorundasın” diyen COVİD-19 hastası K.Ç, Dr. Kenanoğlu’nun üzerine yürüyerek, kollarını tuttu ve sarsmaya başladı. Odadan gelen sesler üzerine diğer diğer doktor ve sağlık çalışanları odaya girdi. İçeride yaşanan arbedenin ardından diğer doktor ve hemşirelerde şiddete maruz kaldı.

Yaşanan olayın ardından Dr. Seda Kenanoğlu’nun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. K.Ç’nin COVID-19 teşhisli olduğu için gözaltı işlemi yapılamadı. Evinde karantina altında tutulan K.Ç. hakkında karantinanın ardından adli işlem yapılacak.

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