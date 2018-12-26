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Hastanede özel güvenlikçilerle vatandaş birbirine girdi

Zeytinburnu'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde iddiaya göre otopark tartışması yüzünden özel güvenlik görevlileriyle bir vatandaş arasında kavga çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatıldığına ilişkin açıklama yaptı.

  • DHA
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Olay dün Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla hastaneye gelen bir vatandaş aracını park etti. Bunun üzerine hastanede görevli özel güvenlik görevlileri ile vatandaş arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Karşılıklı yumruklaşan ve küfürleşen tarafların kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırdı. Bu sırada yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.
 
"SORUMLU KİŞİLER İLE İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"
 
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin karıştığı olay ile ilgili hastane başhekimliğince inceleme başlatılmış olup, sorumlu kişiler ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" denildi
 
KAVGA GÖRÜNTÜLENDİ
 
Hastane bahçesinde dün çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansımıştı. İddiaya göre aracıyla hastaneye gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında park etme tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. iki güvenlik görevlisiyle bu kişi arasında kavga çıktı. Karşılıklı yumruklaşan ve küfürleşen tarafların kavgasını çevredekiler  ayırdı. Çevredekiler güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

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