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Hastaneden 10 milyon liralık hırsızlık iddiası

Geçen yıl yeni binasına taşınan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki yatakları, güç kaynakları, klimaları ve diyaliz makinelerinin çalınmasıyla ilgili aralarında hastane müdürünün de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılı ekim ayında yeni binasına taşınan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çalındığı tespit edilen, yataklar, güç kaynakları, kurşun levhalar, bakır borular, klimalar, kalorifer tesisatları ve diyaliz makinelerinin bulunması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki çalışmasının ardından düzenlenen operasyonda, hastane müdürü M.G, acil servis sorumlusu L.A, personel şube müdürü Ş.T, bilgi işlem personeli N.Y, güvenlik amiri C.Y. ve güvenlik personeli A.E. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

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