Hastaneden 10 milyon liralık hırsızlık iddiası Geçen yıl yeni binasına taşınan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki yatakları, güç kaynakları, klimaları ve diyaliz makinelerinin çalınmasıyla ilgili aralarında hastane müdürünün de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.