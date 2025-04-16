Hastaneden Sırrı Süreyya için endişelendiren açıklama

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Kalbine giden aort damarı yırtılan Önder, yaklaşık 12 saat süren bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası hastaneden yapılan açıklamada Önder'in yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KALBİ İKİ KEZ DURDU

Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, ilk açıklamasında, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söyledi.

AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ

İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alındı. Dün gece 23.35'te başlayan Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in dün hastanenin acil servisine 22.11 sularında 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde getirildiği belirtildi.

AMELİYAT 23:35'TE BAŞLADI

Acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort disseksiyonu (kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05'te yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır.

HAYATİ TEHLİKESİ HALEN DEVAM EDİYOR

Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner baypas yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."